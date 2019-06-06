107 قتيل والمعارضة تدعو للتمسك بالسلمية

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مقر الاعتصام في محيط قيادة الجيش الى 107 قتيل، في وقت دعا متحدث باسم تحالف المعارضة الى التمسك بالسلمية وعدم الانجرار الى العنف.

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