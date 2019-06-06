الجيش السوداني للمواطنين: "نعمل على تحقيق مطالبكم"

وذكرت القوات المسلحة السودانية في بيان صدر عنها أمس الأربعاء ونشرته اليوم وكالة "سونا" الرسمية، أنها "تترحم على الأرواح التي فقدت جراء الأحداث الأخيرة" وتمنت الشفاء للجرحى، مضيفة أن القوات المسلحة "ظلت على الدوام صمام أمن الوطن وملاذ المواطنين... وستظل على عهدها ووعدها دوما إلى جانبهم حفاظا على الأرواح والممتلكات وبسطا للأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن".
وجدد الجيش تأكيده أنه "لا نكوص عن انحياز القوات المسلحة لرغبة الشعب السوداني وإرادته في التغيير حتى يصل إلى تحقيق مطالبه وطموحاته المشروعة حتى تعبر البلاد هذه المرحلة الدقيقة إلى أفق الحرية والعدالة والسلام والاستقرار".
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