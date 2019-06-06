الدعم السريع تعتقل عرمان في الخرطوم وتقتاده لمكان مجهول

وناشد الحزب المعارض في بيان المنظمات الحقوقية والدولية التدخل للإفراج عنه وطبقا لإفادة مسؤولين في الحركة الشعبية فإن شعبة الأمن السياسي في جهاز الأمن والمخابرات نفت صدور أي أوامر من الجهاز باعتقال عرمان وأكدت عدم صلتها بالحادثة.
ونددت حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور باعتقال عرمان، وحذرت على لسان متحدثها الرسمي محمد عبد الرحمن الناير، المجلس العسكري من المضي على نسق خطوات الرئيس المعزول والكف عن الممارسات المنافية للمواثيق الدولية.
وطالب الناير المجلس العسكري بالإفراج الفوري عن عرمان وكافة المعتقلين السياسيين. بدورها دانت الجبهة الوطنية للتغيير اعتقال ياسر عرمان ودعت لإطلاق سراحه.
وقال الأمين العام للجبهة فرح عقار إن هذه السياسات لن تصنع سوى مزيد من الخبال والفشل في تحقيق السلام والاستقرار.
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