ونشرت أنغام، صور من حلفها أمس عبر حسابها على "إنستجرام"، و كتبت قائلة:" سعيدة جدا اننى قضيت العيد مع جمهورى العزيز فى السعودية".
واحتفلت الفنانة أنغام بعيد الفطر مع جمهورها فى الرياض، أمس الاربعاء، بمركز الملك فهد الثقافى، وأطربت الحضور بباقة من أغانيها المميزة و ألبومها الأخير " حالة خاصة جدا".
كما شارك فى الحفل الفنان رابح صقر، وقدم مع أنغام على المسرح دويتو، وتفاعل معهما الجمهور بحماس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حفلها بالسعودية.. رسالة هامة من أنغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.