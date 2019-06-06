رسميا.. لاتسيو يجدد عقد إنزاغي حتى 2021

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي، اليوم الخميس، تجديد عقد مدربه سيموني إنزاغي، حتى صيف عام 2021.

وقال لاتسيو، في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعلن النادي عن تمديد عقد المدرب سيموني إنزاغي حتى 30 يونيو 2021".

وأضاف البيان: "قرار مواصلة هذه الرحلة معا هو نتيجة للتخطيط المشترك وتعزيز الترابط بين الطرفين".

يشار إلى إنزاغي تمكن من قيادة الفريق للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، بعدما نجح في التتويج بلقب كأس إيطاليا على حساب أتلانتا.

وتم في الآونة الأخيرة تداول اسم إنزاغي كأحد الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية ليوفنتوس بداية من الموسم الجديد، بعد رحيل ماسيمليانو أليغري عن نادي السيدة العجوز.