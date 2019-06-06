شاكيرا تمثل أمام المحكمة مجددا.. وتهرب من الإعلام

مثلت المغنية الكولومبية شاكيرا أمام محكمة إسبانية، الخميس، للرد على اتهامات بالاحتيال الضريبي خلال الفترة التي كانت تقيم فيها داخل إسبانيا.

واتهم ممثلو الادعاء شاكيرا بالتهرب من دفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (16.29 مليون دولار)، ضريبة على الدخل الذي حققته بين عامي 2012 و2014.

ووصلت شاكيرا إلى محكمة قرب برشلونة صباح الخميس، عبر مدخل مرآب السيارات في المحكمة لتجنب وسائل الإعلام، وشوهدت لفترة وجيزة من نافذة.

ووجه المدعون الاتهامات في ديسمبر عن الفترة التي يقولون إن شاكيرا كانت تقيم خلالها في منطقة كتالونيا، لكن ممثلي المغنية يقولون إنها لم تعش في إسبانيا حتى عام 2015 وسددت كل التزاماتها الضريبية.

وترتبط شاكيرا (42 عاما) بمدافع نادي برشلونة جيرارد بيكيه منذ 2011، ولديهما طفلان.