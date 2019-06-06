الصحة السودانية تُكذّب المعارضة بشأن عدد قتلى الاعتصام

نقلت وكالة السودان للأنباء عن وكيل وزارة الصحة قوله، إن عدد قتلى أحداث العنف الأخيرة بالبلاد لم يتجاوز 46 قتيلاً. ونسبت إلى الدكتور سليمان عبد الجبار وكيل الوزارة نفيه أن عدد القتلى تجاوز المئة. وجاء التقرير بعدما قال مسعفون على صلة بالمعارضة إن أكثر من مئة قتيل سقطوا في أحداث العنف الأخيرة.



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