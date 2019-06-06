القصة الكاملة.. هل حاول "البشير" الهرب من سجنه؟

في الساعات الأخيرة، أكدت مصادر مطلعة لقناة "العربية الحدث" إحباط القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير عمر البشير ورموز نظامه من سجن كوبر.

وأوضحت أن أكثر من ١٠٠ من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم.

إلى ذلك، أفادت المصادر بأنه تم تعزيز الحراسة وزيادة التعزيزات الأمنية في محيط السجن بعد الحادثة.

يذكر أن البشير كان عزل واعتقل في 11 أبريل الماضي. وأكد وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق أول عوض بن عوف، في حينه اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ على رأسه في مكان آمن وتعطيل الدستور.

وبعد أيام قليلة من اعتقاله نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدرين من عائلة البشير، أنه نُقل إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم. وقال مصدر في السجن إن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة.

كما تم اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس السوداني المخلوع، من بينهم رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا ووزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير، وغيرهم.

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وكشفت الشرطة السودانية اليوم، الخميس، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول حقيقة تهريب الرئيس المعزول عمر البشير.

ونفت الشرطة السودانية ما تردد بشأن محاولة تهريب الرئيس المعزول عمر البشير من السجن، قائلة إن كل ما تم تداوله في هذا الموضوع "عار عن الصحة".

وأكدت الشرطة السودانية أن البشير ورموز نظامه ما زالوا داخل السجن.

وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، أن الشرطة لم ترصد أي محاولات لتهريب البشير، وتأكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة تمامًا.

وذكر البيان أن القوات المكلفة بحراسة وتأمين السجن تؤدي واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة.

