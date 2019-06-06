وسط أنباء عن تهريب البشير.. الشرطة تكشف مفاجأة عن المعزول

كشفت الشرطة السودانية اليوم، الخميس، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول حقيقة تهريب الرئيس المعزول عمر البشير.

ونفت الشرطة السودانية ما تردد بشأن محاولة تهريب الرئيس المعزول عمر البشير من السجن، قائلة إن كل ما تم تداوله في هذا الموضوع "عار عن الصحة".

وأكدت الشرطة السودانية أن البشير ورموز نظامه ما زالوا داخل السجن.

وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، أن الشرطة لم ترصد أي محاولات لتهريب البشير، وتأكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة تمامًا.

وذكر البيان أن القوات المكلفة بحراسة وتأمين السجن تؤدي واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة.

