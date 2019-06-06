تجمع المهنيين للثوار: التزموا "السلمية" وتجنب العنف وحمل السلاح

دعا تجمع المهنيين السودانيين، المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية، وتجنب الاحتكاك مع قوات الجنجويد وعدم الاستجابة لدعوات الجر إلى العنف وحمل السلاح.

وقال التجمع في بيام اليوم الخميس، إنه يعمل بكافة الأشكال على توثيق جرائم ميلشيات النظام بصورة لا تهدد سلامة المعصمين.

وشدد تجمع المهنيين على المعتصمين عدم حمل السلاح وإبلاغ الشرطة عنها الأسلحة المتروكة في الشوارع وعدم الانجرار للعنف.

وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان "الحرية والتغيير" على خلفية اقتحام قوات الأمن السودانية لاعتصام الخرطوم ما أسفر عن مقتل 60 شخصًا على الأقل، حسب لجنة أطباء السودان المركزي.

