في ظل التوتر مع أميركا.. الصين تلجأ لصواريخ إس 400 الروسية

قال مصدر عسكري ودبلوماسي لوكالة تاس الروسية للأنباء إن الجيش الصيني بصدد اختبار المنظومة الدفاعية الصاروخية إس-400 الروسية، بدلا من تلك الصواريخ التي لحقت بها أضرار أثناء إيصالها إلى الصين في أواخر ديسمبر 2017.

وأضاف المصدر، الذي لم تكشف وكالة تاس عن هويته، أنه "من المتوقع أن يختبر الجيش الصيني منظومة إس-400 تريموف خلال أول أسبوعين من شهر يونيو الجاري".

وأوضح أن منظومة إس-400 "قدمتها روسيا إلى الصين في أبريل، بدلا من صواريخ تالفة".

وفي المقابل لم تتحدث مصادر رسمية صينية عن هذه الاختبارات.

ويأتي هذا الاختبار في ظل تدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بحدة بسبب الصراع التجاري والعقوبات، التي تفرضها الولايات المتحدة على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، والتوترات المتعلقة ببحر الصين الجنوبي المتنازع عليه والدعم الأميركي لتايوان التي تطالب الصين بالسيادة عليها.