اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

هكذا علق نائب إيرانى على منع أهل السنة من صلاة العيد فى العاصمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
لسنوات ظلت اقامة صلاة العيد على أهل السنة فى العاصمة الإيرانية طهران حلم بعيد المنال، بعد أن كشفت تقارير منع السنة ممن يقطنون العاصمة من إقامة صلاة العيد أمس، وعلق النائب المعتدل فى البرلمان محمود صادقى، وكتب تغريدة على تويتر كشفت أن جهوده باءت بالفشل فى التصدى لمنع السلطات.

وجاء فى تغريدة النائب الإيرانى "بعد الكثير من المتابعة، صدرت الموافقة لإقامة صلاة عيد الفطر في مصلى أهل السنة فى حى يافت آباد بطهران، لكن اليوم أخبرونى أن قوات الشرطة منعت إقامة صلاة الصبح أيضًا".

وقال النائب أنه اتصل بمسئولين، لكن إما كانوا خارج التغطية أو لم يردوا على اتصالى أو قالوا إن الأمر لا يخصهم.

من جانبه صرح عبد الستار دوشوكى الباحث بمركز دراسات بلوشستان لهيئة الإذاعة البريطانية بى بى سي على نسختها الفارسية، قائلا: "المسئولين الإيرانيين لا يجيزون امتلاك أهل السنة مسجدا واحدا فى العاصمة طهران أو المدن الرئيسة الأخرى فحسب بل أيضا لا يتحملون وجود مصلى صغيرة لهم".

Advertisements

من جانبه، ندد زعيم أهل السنة فى مدينة زاهدان اقليم سيستان وبلوشستان الشيخ "مولانا عبد الحميد اسماعيل زهى" بالضغوط الدينية التى تمارسها السلطات على أهل السنة فى خطبة العيد، داعيا النظام للاهتمام بحقوق أهل السنة فى المدن الكبرى فى البلاد.

يُذكر أن السنة يشكلون نحو 20 مليونا فى إيران، يتركزون فى المناطق والأقاليم الحدودية فى محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقى إيران) ومحافظات خراسان الجنوبية والرضوية والشمالية (شرق وشمال شرقى إيران) ومحافظات كلستان وكيلان وأردبيل (فى الشمال) ومحافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب) ومحافظتى كردستان وكرمانشاه (غرب) ومحافظات هرمزكان وفارس وبوشهر (جنوب وجنوب غرب) إضافة إلى محافظة خوزستان.

ويسكن بعض أهل السنة أيضا فى عدد من المدن الكبرى فى المحافظات المركزية، ويعيش أكثر من مليون سنى فى العاصمة طهران، وينتمون إلى معظم القوميات والعرقيات التى يتكون منها شعب إيران، من البلوش والفرس والأكراد والآذريين والتركمان والعرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا علق نائب إيرانى على منع أهل السنة من صلاة العيد فى العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا