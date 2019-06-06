كوريا الجنوبية تنفى زيارة الرئيس الصينى إلى سول شهر يونيو الجارى

نفى مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، الأنباء التي تواردت بشأن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج المحتملة إلى سول، قبل قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في مدينة أوساكا باليابان، أواخر شهر يونيو الجاري.

وذكر مسؤول بالمكتب الرئاسي لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- شريطة عدم الكشف عن هويته - "بحسب علمي، لم يتم تحديد ما إذا كان الرئيس شي سيزور سول أم لا".

يُذكر أن صحيفة (جون أنج إلبو) الكورية الجنوبية أفادت، نقلًا عن مصدر في بكين، بأن الصين تستعد لرحلة "شي" إلى سول قبل قمة أوساكا، المقرر عقدها في الفترة من 28 إلى 29 يونيو.

كما نفى مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية هذا النبأ.

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وأشار المسؤول - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - إلى أنه لا توجد مثل هذه الأشياء، قاصدًا رحلة "شي" المحتملة إلى سول.

ويرى محللون أن سول وبكين يمكنهما التفكير في خيارات قمة مختلفة، بما في ذلك محادثات ثنائية بين رئيس كوريا الجنوبية مون جي-إن و"شي" على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

وكانت آخر زيارة للرئيس الصيني إلى كوريا الجنوبية في شهر يوليو من عام 2014.