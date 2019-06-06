سلطات الاحتلال الإسرائيلى يقلص مساحة الصيد فى بحر غزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غز-وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين في قطاع غزة أن الاحتلال قرر تقليص مساحة الصيد من 15 ميلا الى 10 اميال ما يزيد من صعوبة العمل في البحر بالنسبة للصيادين.

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