الإمارات تحتفل اليوم بزفاف أنجال حاكم دبى

كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن فى وقت سابق عن عقد قران أنجاله، من خلال قصيدة حملت عنوان "ليل الإمارات أفراح وألحان"، وتضمنت باقة أبوية من النصائح والوصايا، فى الحياة والقيادة، وجهها إلى أنجــاله، بمناسبة بدئهم مرحلة جديدة في حياتهم، وتكوين أسرهم الخاصة.
ويدخل أنجاله المرحلة الجديدة من حياتهم، بعد أن أتموا مسيرة حافلة في مجال العمل العام، تركوا خلالها بصمات مضيئة فى تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مسيرة الإنجاز فى الدولة.
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