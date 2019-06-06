فيلم لمخرج تونسي- فرنسي يثير جدلا بسبب "الإباحية المفرطة"

واشترطت الجمعية تصنيف فيلم "مكتوب ماي لوف إنترمتزو" في فئة أفلام ما فوق سن 18 سنة مع تحذير المشاهدين مسبقا، لاحتوائه على مشاهد مخلة بالآداب يستمر بعضها لـ 13 دقيقة.
وصرحت مسؤولة في الجمعية لموقع "لوباريزيان" بأنها تتفهم عرض بعض المقاطع الإباحية في الفيلم لقيمتها الفنية، إلا أن بعض المشاهد كانت مقززة، كما أكدت استعداد جمعيتها لاتخاذ إجراءات قانونية "في حال لم يقم المخرج بإجراء تعديلات محتشمة"على فيلمه.
وعرض فيلم "مكتوب ماي لوف إنترمتزو" في 23 مايو المنصرم بمهرجان كان السينمائي، غير أنه لم يلق استحسانا كبيرا لدى النقاد، فيما أكد المخرج أن الفيلم بمثابة "احتفال بالحب، والرغبة، والجسد".
وسبق للمخرج المولود في العاصمة التونسية أن أثار جدلا واسعا سنة 2013 بعد عرض فيلمه "حياة آديل" الفائز بالسعفة الذهبية، والذي يحكي عن علاقة حب بين فتاتين.
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