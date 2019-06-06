واشنطن تدعو المجلس العسكري لاستئناف الاتصال مع قوى الحرية والتغيير

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، المجلس العسكري الانتقالي وقوات الدعم السريع في السودان، إلى استئناف الاتصال مع قوى الحرية والتغيير بهدف تحقيق انتقال سياسي بقيادة مدنية.
وأدانت الوزارة، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الهجمات الأخيرة على المحتجين في السودان.
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