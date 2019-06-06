ويوثق الفيديو طائرة للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية، وهي تنقل المريض الإيراني وتقدم له الإسعافات الأولية، وهو على سرير طبي إلى المستشفى العسكري بجازان جنوبي المملكة.
وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، الثلاثاء الماضي، عن نقل أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" شمال غربي ميناء الحديدة إلى المستشفى العسكري في جازان بعد تدهور حالته الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تنشر فيديو يوثق عملية إنقاذ "البحار الإيراني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.