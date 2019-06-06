السعودية تنشر فيديو يوثق عملية إنقاذ "البحار الإيراني"

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "واس"، مساء أمس الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر لحظة نقل التحالف العربي أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" الرابضة قرب ميناء الحديدة اليمني.

ويوثق الفيديو طائرة للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية، وهي تنقل المريض الإيراني وتقدم له الإسعافات الأولية، وهو على سرير طبي إلى المستشفى العسكري بجازان جنوبي المملكة.

وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، الثلاثاء الماضي، عن نقل أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" شمال غربي ميناء الحديدة إلى المستشفى العسكري في جازان بعد تدهور حالته الصحية.