قوى الحرية والتغيير: نرفض أي دعوة للتفاوض في الظرف الراهن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقدت قوى الحرية والتغيير اجتماعا خاصا مساء الاربعاء لبحث مشروع الوساطة الذي تقدم به المؤتمر الشعبي لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري .

وفي تصريحات صحفية قال أحمد ربيع عضو تجمع المهنيين بانهم لن يقبلوا بأي وساطة بينهم والمجلس العسكري قبل التمكن من التواصل مع بعض أعضاء التجمع المفقودين والكشف عن هوية الجثث المنتشلة من النيل.

وفي ذات السياق قال خالد يوسف نائب رئيس المؤتمر السوداني وعضو تفاوض إعلان الحرية والتغيير في تصريح صحفي ان قوى التغيير ترفض التفاوض في الظرف الراهن.

منً جانبه قال القيادي الشيوعي وعضو تفاوض إعلان الحرية والتغيير صديق يوسف في تصريحات صحفية بان الشعبي أبلغهم بوساطته لكنهم يرفضوا أي دعوة للتفاوض في الظرف الراهن بعد أحداث فض الاعتصام .

وفي غضون ذلك تحدث إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة قائلا” لا نثق بلجنة المجلس العسكري للتحقيق في أحداث فض الاعتصام”