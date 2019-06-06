ارتفاع حصيلة قتلى فض الاعتصام والعصيان الى 108 شهيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات ضد المجلس العسكري، بعد محاولة الأمن السوداني فض اعتصام الخرطوم أمام مقر قيادة الجيش.

وأكدت اللجنة المعارضة، ارتفاع الحصيلة إلى 108 أشخاص، وأكثر من 500 مصاب جراء محاولة فض الاعتصام قبل يومين، وما تلا ذلك من أحداث.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، بدء العصيان المدني، ردا على “الجرائم” ضد المدنيين، مهاجما المجلس العسكري، ومؤكدا أنه “لا ينوي تسليم السلطة للمدنيين”.

وأكد أن “العصيان المدني الشامل يعني شل الحياة العامة تماما، بالتالي سنستمر في قفل الطرق الرئيسة والكباري والمنافذ بالمتاريس، وهذا الأمر حماية لنا ولأهلنا، وفي عمل المتاريس نستخدم أي شيء”.

وأضاف أن “العصيان المدني الشامل زي ما قلنا هو عدم الانصياع للنظام المجرم ومليشياته، وبالتالي هو ما جلوس في البيت بل مقاومة مستمرة، عشان كدة بنستمر في التظاهر وتسيير المواكب في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء، سهر الجداد والمجرمين ولا نومهم وبرضو الفورة مليون”.

وأكد أن “العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي المفتوح معناه، توقف كامل عن العمل، لكن طبعا لجان المهنيين والعمال والحرفيين عندها دور كبير في التنسيق لوقف العمل”.

وفي ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي، اقتحمت قوات الأمن السودانية وقوات الدعم السريع، ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك عن مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان الحصيلة الجديدة الأربعاء، لأحداث الفض، وما تلاها من أحداث بمناطق أخرى.

ولم تصدر السلطات السودانية إحصائية رسمية للضحايا حتى مساء الأربعاء، كما أنها لم تصدر تعليقا على ما أوردته “أطباء السودان” المعارضة.

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وسبق أن جدد رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان الأربعاء، عرض التفاوض مع قوى المعارضة بعد يومين من فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم الذي أسفر عن مقتل العشرات.

وفي كلمة بثها التلفزيون السوداني، قال البرهان: “نفتح أيدينا لتفاوض لا قيد فيه إلا لمصلحة الوطن والتأسيس لسلطة شرعية”، وفق تعبيره.

إلا أن تحالفا سودانيا من المحتجين وجماعات المعارضة رفضوا الأربعاء، دعوة المجلس العسكري للحوار.

وقال مدني عباس مدني أحد زعماء قوى إعلان الحرية والتغيير لـ”رويترز” إن دعوة المجلس العسكري الانتقالي مرفوضة لأنه “ليس مصدر ثقة”.

وأضاف أن المجلس “يقوم بالترويع في الشوارع”.

وأعلنت قوى “الحرية والتغيير” بالسودان، الأربعاء، التمسك بالعصيان المدني، معتبرة أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يمثلان “عائقا أمام بناء الدولة المدنية”.

وأدانت دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، في بيان، نشرته الخارجية الأمريكية الأربعاء، فض الاعتصام في الخرطوم، وقالت إن المجلس العسكري الانتقالي “ألقى بالسلام والعملية الانتقالية إلى التهلكة”.

عربي21