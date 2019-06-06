قوات الأمن المصرية تقتل 14 مسلحا في ملاحقة منفذي هجوم إرهابي بسيناء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي مساء أمس الأربعاء 14 من العناصر المتطرفة مصرعهم في حي المساعيد بشمال سيناء خلال ملاحقة قوات الأمن المصرية لمنفذي الهجوم على كمين أمني فجر أمس.

القاهرة — سبوتنيك. وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية أنه “في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية بجنوب العريش فجر اليوم، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي المساعيد قسم شرطة ثالث العريش”.

وأضاف البيان “في أثناء محاصرة العناصر الإرهابية قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية وثلاثة عبوات متفجرة وحزامين ناسفين”.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.

كان كمينا أمنيا بشمال سيناء تعرض فجر أمس الأربعاء لهجوم إرهابي راح ضحيته ثمانية من أفراد الشرطة، كما لقي خمسة من العناصر المهاجمة مصرعهم، وفق بيان سابق لوزارة الداخلية.

وتصاعدت المواجهة بين قوات الأمن والجماعات الإرهابية في سيناء عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 30 حزيران/ يونيو 2013 عقب مظاهرات معارضة له.

وأطلقت السلطات المصرية في شباط/ فبراير 2018 عملية أمنية واسعة لملاحقة العناصر الإرهابية في سيناء وعلى الحدود الغربية ومناطق أخرى في مصر، وأسفرت العملية عن تصفية أعداد كبيرة من العناصر المتطرفة وقطع خطوط تمويلها وإمدادها عبر الحدود الغربية والشرقية، وهو ما أدى لتراجع ملحوظ في معدل تنفيذ الهجمات الإرهابية في الفترة الأخيرة.