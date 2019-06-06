قطر تصدم “دول الحصار” بحقائق عن إيران لا يمكن تجاوزها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، إن علاقة بلادها مع إيران قائمة على حقائق الجغرافيا والمصالح المشتركة.

ونشرت الخاطر، على صفحتها عبر “تويتر” تسجيلا لحوار مع قناة الجزيرة قالت فيه: “علاقة دولة قطر بإيران هي علاقة قائمة على الحقائق، وهذه النقطة هي نقطة مهمة، هناك حقائق جغرافية لا يمكن أن نتجاوزها هناك حقيقة أننا نشترك معهم في أكبر حقل للغاز في العالم بأكمله، لا يمكن أن نتجاوز هذه الحقيقة”.

ولفتت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، إلى أن علاقات بلادها بإيران “لا تختلف كثيرا عن علاقة عدد من دول الخليج منها عمان ومنها دولة الكويت بل لا تختلف عن علاقة الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال مع إيران، هناك مساحات مشتركة متعلقة بالجغرافيا وبعض المصالح المشتركة”.

وأشارت الخاطر إلى أن “الشعب الإيراني شعب له تاريخ عريق بلا شك لكن هناك مساحات أيضا للاختلاف بيننا وبينهم قررنا أن نتعامل معها بعقلانية في إطار القوانين الدولية ونحن ندعو لوجود حوار بناء بين الأطراف كلها من أجل حل المسائل العالقة وتبقى طبعا مساحات الاختلاف بيننا وبينهم موجودة”.