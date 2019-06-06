دفاعاً عنها.. العسكري السوداني: قوات الدعم السريع معتدى عليها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دافع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء، عن قوات الدعم السريع، أو ما يتعارف عليها باسم “الجنجويد”.

وزعم المجلس العسكري في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سونا”، أن قوات الدعم السريع معتدى عليها، وليس كما يتم تصويرها عبر الإعلام.

وأورد المجلس العسكري في بيانه أسماء بعض أفراد قوات الدعم السريع، قال إن “المخربين” قتلوهم في حوادث إجرامية.

كما زعم المجلس أن بعض “المخربين” قاموا بانتحال صفة وزي قوات الدعم السريع، ونفذوا عمليات اعتداء وحشية على المواطنين.

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وأوضح المجلس أن “قوات الدعم السريع ومنذ إنشائها، ظلت القوة المقدامة الثابتة في ميادين الوغى، تدافع عن الأرض والعرض بكل جسارة، وتجرد ونكران”.

ولاقى بيان المجلس العسكري تشكيكا من قبل مغردين سودانيين، اعتبروا أن الأخير يحاول تجميل صورة “الجنجويد” المتورطة بسفك دماء المدنيين، وقتل العشرات منهم خلال الأيام الأخيرة.

عربي21