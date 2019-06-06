قطر تتلقى هجوما جديدا من “دول المقاطعة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية البحرينية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، إن قطر ترفض الحلول وتكابر طوال العامين الماضيين.

وأضاف وزير الخارجية البحريني، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أن “الدوحة تعلن الترحيب بالوساطة لحل الأزمة في حين تغلق أبواب النجاح”.

وذكر: “عامان من رفض الحلول والمكابرة والتعنت والابتعاد عن الأشقاء.. ترحب بالوساطة في حين تغلق أمامها أبواب النجاح”. وتابع: “تكرر كلمة الحوار وتفرغها من كل معنى. دون أي اعتبار لمصلحة الشعب القطري وامتداداته الأسرية والاجتماعية والاقتصادية مع محيطه الخليجي”. وختم قائلاً: “إنه العناد وفقدان البصيرة”.