بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلي السودان

ونصحت لندن مواطنيها بـ"التفكير مليا" في أي خطط للبقاء في الخرطوم، والمناطق القريبة من العاصمة السودانية، طالبة منهم ألا يتوجهوا إلى هناك إلا للضرورة، في وقت هناك مناطق أخرى في غرب البلاد وجنوبها لا يُنصح البريطانيون أبداً بزيارتها، لأي سبب كان.
وقالت لندن إن "قدرة السفارة البريطانية على دعم للبريطانيين في السودان محدودة للغاية".
وقالت وزارة الخارجية في تحذيرها: "لا تتوقعوا أن تكون وزارة الخارجية قادرة على مساعدتكم على مغادرة البلاد، عند حدوث اضطرابات خطيرة، أو تدهور إضافي في الوضع الأمني وأو عند انخفاض عدد الرحلات التجارية".
ورفض قادة الحركة الاحتجاجية في السودان الأربعاء، عرض المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للتفاوض، مطالبين بالعدالة بعد حملة أوقعت 101 قتيل منذ الإثنين، بحسب لجنة الأطباء المركزية، المعارضة.
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