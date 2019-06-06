هذا وأصدر المجلس العسكري السوداني، اليوم الأربعاء، بياناً أشاد فيه بقوات الدعم السريع و بإنجازاتها.
واشار البيان لمواقف قوات الدعم السريع ووقفتهم التاريخية الصلبة عندما انحازوا لخيار الشعب وإرادته الحرة رافضين أوامر النظام السابق الرامية إلى فض المعتصمين بالقوة
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري: هناك من ينتحلون شخصيات أفراد الدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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