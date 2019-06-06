المجلس العسكري: هناك من ينتحلون شخصيات أفراد الدعم السريع

هذا وأصدر المجلس العسكري السوداني، اليوم الأربعاء، بياناً أشاد فيه بقوات الدعم السريع و بإنجازاتها.

واشار البيان لمواقف قوات الدعم السريع ووقفتهم التاريخية الصلبة عندما انحازوا لخيار الشعب وإرادته الحرة رافضين أوامر النظام السابق الرامية إلى فض المعتصمين بالقوة