قوى الحرية والتغيير تدعو القوات السودانية إلى حماية المواطنين

دعت قوى الحرية والتغيير القوات السودانية إلى حماية أرواح المواطنين.

وقالت قوى الحرية، في بيان: على القوات المسلحة السودانية القيام بدورها في حماية المواطنين وحفظ أرواحهم.

وأكدت قوى الحرية والتغيير تمسكها بسلمية الثورة "وهي سلاحنا في هذه المرحلة".

وفي وقت سابق اليوم قال المملكة العربية السعودية إنها تابعت ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة التي أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأضافت أنها وإذ تعرب المملكة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب السوداني بأسره وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل فإنها لتأمل أن يتم تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى كافة الأطراف السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسبات السودان ومقدراته ويضمن وحدته.

وأكدت المملكة على أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق.

كما أكدت المملكة على ثبات موقفها الداعم للسودان وشعبه العزيز وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره وبما يعود عليه بالخير وتتمنى أن يتجاوز سريعاً الظروف والصعاب التي يمر بها.