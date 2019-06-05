أكد رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن المجلس ما زال منفتحاً لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن .
وقال البرهان في رسالة بمناسبة عيد الفطر بعد يوم من إعلانه أن المجلس ألغى كل الاتفاقات مع تحالف المعارضة وسيجري بدلا من ذلك الانتخابات خلال تسعة أشهر.
وأضاف "حدثت بعض الأحداث المؤسفة خلال الأيام الأخيرة نتيجة تدخل قوات الأمن للتعامل مع بعض الوقائع ما أسفر عن وقوع بعض الضحايا وهو ما نتأسف عليه ونترحم على الشهداء".
كانت هذه تفاصيل خبر السودان .. المجلس العسكري يؤكد إنفتاحه على محادثات دون شروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.