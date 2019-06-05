شاهد بالفيديو : انتشال جثث شهداء القيادة العامة……

شهاب محمد - الخرطوم - 5 يونيو، 2019 الخليج 365: المادة السابقة أمريكا والنرويج وبريطانيا: المجلس العسكري بالسودان عرض العملية الانتقالية للخطر المقالة القادمة المشروع الاميركي الصهيوني يتسارع في الانهيار.. وترامب وقع في كمين صعب الخروج منه.. بقلم بسام ابو شريف

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