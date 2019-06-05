عندما يناقض حميدتي نفسه.. بقلم محمد الحاج سيد أحمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ظهر إلينا اليوم ومن شاشة تلفزيون السودان *العسكري* لا القومي، السفاح المجرم قاتل الأبرياء المدعو *حميدتي* في محاولة يائسة منه لتبرئة ساحة قواته من تبعات ما ارتكبته من مجازر أودت بحياة أكثر من ١٠٠ من المعتصمين السلميين وخلفت وراءها أعدادا من الجرحى والمفقودين.

واشتمل خطابه على الكثير من الارتباك والتناقض لا سيما لمن لم يمنعه تعطيل الانترنت ووسائل التواصل في السودان في الفترة ما بعد هجوم الاثنين ٢٩ رمضان من الوقوف على آخر الأخبار والتطورات، بل غالب الظن أن المدعو حميدتي لم يحصل على تقرير شامل من قواته عن ما ارتكبته ولم يشاهد أيا من الفيديوهات التي وثقت هجومهم على المعتصمين العزل، فراح يخطرف و *يلت ويعجن*. فتارة يتهم جهات لم يسمها بالتخفي في زي قواته (وهذا اعتراف منه بوقوع هذه المجزرة على يد من يرتدي زي قوات الدعم السريع) وتارة يلصقها في ظهر برنامج تعديل الصور فوتوشوب غافلا عن أن هذا البرنامج لا يمكنه تعديل الفيديو (وهذا يتضمن إنكارا كاملا لما وثقته الكاميرات). وتارة يدعو قواته القيام بواجبها في حماية المواطن، وتارة يهدد ويتوعد المعتصمين ومغلقي الشوارع ومقيمي المتاريس مع العلم بأنهم من المواطنين وليسوا لاجئين من دول الجوار كغالبية مرتزقته. وتارة يعربد ويرفع صوته بأنه سيتصدى للفوضى، وتارة أخرى يدعو من أسماهم ب *المواطنين* للتدخل وفض الاعتصامات في الأحياء والتصدي للمتاريس ولمن يبنيها؛ وهذه دعوة صريحة لأتباع النظام البائد وتشجيع لهم في استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين. وأخيرا وليس آخرا يستدل استدلالا متهافتا لا يقتنع به أحد حميره التي كان يبيعها قبل أن يمن عليه سيده السابق البشير بتقليده قيادة مليشيا وتسليحه والاعتراف به، فجاء يتنطع مخاطبا قوى التجمع: “إن ما جرى من إعلان يوم الثلاثاء عيدا ما هو إلا استفتاء إلهي حيث لم يستجب لكم أحد” جاهلا عن أن العالم أجمع يعلم بما قامت به قواته يوم أمس الثلاثاء من قمع للمصلين ومنع لهم من أن يظهروا مظاهر العيد، ويستغرب المدعو حميدتي بغباء أن موضوع العيد هو أمر قائم على رؤية العين، فكيف تريدون أن تجبروا الناس برؤياكم؟ ولا أدري كيف يطرح مثل هذا السؤال مع أنه هو نفسه يريد أن يجبر الناس على رؤياه هو، لا سيما أن كل الدول التي بدأت صيامها مع السودان كان عيدها يوم الثلاثاء، وليس بالجديد على السودان أن يصوم ويفطر مع السعودية.

يا حميدتي، لن يفيدك احتماؤك بأسيادك الجدد في السعودية وفي الإمارات، وستكون محاكمتك عادلة على جميع ما ارتكبته من جرائم سواء في دارفور أو في غيرها. ليس مستبعدا أن تكون أنت وسادتك قد تمكنتم من شراء ذمم قيادات المجلس العسكري، ولكني أؤكد لك أن الجيش السوداني به أحرار يمكنهم أن يصدوا عدوانك على السودان والسودانيين لتشرب من نفس الكأس الذي سقيت منه موسى هلال.

#يا_سوداني_قول_معاي_محمد_حمدان_إلى_لاهاي.