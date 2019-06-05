شاهد بالصور: العثور على جثث الشهداء طافية على مياه النيل….

شهاب محمد - الخرطوم - 5 يونيو، 2019 المادة السابقة وزير الخارجية الإيراني يطالب الغرب لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات المقالة القادمة أمريكا تستفز الصين بقرار وشيك رغم تحذيرها من كارثة الحرب

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