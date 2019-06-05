المجلس العسكري: يؤكد التزامه بالبقاء صمام أمان للبلاد

أكد المجلس الإنتقالي الحالي، التزامه بالبقاء صمام أمان للبلاد وملاذ للمواطنين، لافتًا إلى أنه لن يتراجع عن الانحياز لثورة التغيير في السودان.
وطالب في بيان له اليوم الأربعاء، المواطنين بالابتعاد عن الأماكن العسكرية كمشاركة في حفظ الأمن.
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