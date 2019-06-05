"مصر للطيران" تلغي رحلتين إلى الخرطوم

قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلتيها رقم MS 855 و MS 853 التي كان مقرر إقلاعهما مساء اليوم وباكر ظهرا من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي .
وتهيب شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين على الرحلتين ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران ال call Centre على رقم ١٧١٧ من اي موبايل او ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من اي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.
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