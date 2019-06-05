وزير سعودي: استقرار السودان وشعبه هو غايتنا

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبد العزيز القطان، اليوم، إن قياد المملكة العربية السعودية وقفوا وسيقفون مع السودان حتى استعادة أمنه واستقراره.

وقال في تغريدات عبر "تويتر": "أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأهلنا وإخواننا الشعب السوداني الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين في الأحداث الأخيرة، وسائلاً المولى عز وجل، أن يحفظ السودان وشعبه الكريم من كل مكروه".

وتابع: "قيادة المملكة وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان، حتى يستعيد أمنه واستقراره، وندعو الأشقاء في السودان، بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار، وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار".

وأوضح: "نؤكد على اهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية ونأمل ان يصل السودانيون عبر الحوار إلى ما يجمع كلمتهم، ويلم شملهم ليقفوا صفاً واحداً في وجه كل من لا يريد خيراً بالسودان".

واختتم: "إن استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، و لن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان الى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية ، التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار".