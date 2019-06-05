وحسب تقارير إعلامية، فإن الحادث وقع بسبب انحراف الحافلة عن مسارها، بعدما غفا سائقها، فانقلبت بجانب طريق "عفيف – ظلم"، وأدى ذلك إلى إصابة 20 راكبا.
من جهته، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى عفيف، سلطان المغيري، إن "المستشفى استقبل 20 مصابا تنوعت درجة جروحهم بين الخفيفة والمتوسطة، وتلقى جميع المصابين العلاج اللازم".
وأضاف أن "المستشفى استنفر الكوادر الطبية والتمريضية فور تلقي البلاغ، وذلك بمتابعة مباشرة من مديرية صحة الرياض ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي".
وأشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر السعودي، دعمت جهود الإنقاذ بأربعة فرق لنقل المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 20 معتمرا بانقلاب حافلة في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.