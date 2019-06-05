المعارضة السودانية ترفض دعوة المجلس العسكري للحوار

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إن المعارضة لا تقبل دعوة "المجلس العسكري"، لأنه ليس مصدرا للثقة ويزرع الخوف في نفوس المواطنين في الشوارع.
وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، أن المجلس منفتح "لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن"، داعيا إلى "طي الصفحة الماضية وفتح صفحة جديدة للعبور للمستقبل"، مضيفا: "نفتح أيدينا للتفاوض مع كافة القوى".
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن حصيلة أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش ارتفعت إلى 60 قتيلا، ومئات الجرحى.
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