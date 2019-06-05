الخارجية الروسية تتهم واشنطن بمحاولة زيادة التوتر فى القطب الشمالى

اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء الولايات المتحدة بالعمل على تحويل منطقة القطب الشمالى إلى مسرح عمليات عسكرية وزيادة التوترات هناك.

وقالت زاخاروفا - خلال مؤتمرها الصحفى الأسبوعى تعليقا على تصريحات مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون بشأن نية بلاده تحدى روسيا فى القطب الشمالى - إن "كل هذا يشهد مرة أخرى على التغير فى السياسة الأمريكية تجاه منطقة القطب الشمالى"، واصفة تصريحات بولتون بـ"المتشددة"

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