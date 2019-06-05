موسكو تدعو واشنطن إلى التخلى عن إجراءات تقسيم الجيش الفنزويلى

دعت روسيا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلى عن الإجراءات التى تهدف إلى تقسيم القوات المسلحة الفنزويلية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - خلال مؤتمرها الصحفى الأسبوعى - "ندعو واشنطن للتخلى عن الإجراءات الرامية إلى تقسيم القوات المسلحة لفنزويلا، فهذه المؤسسة يتعين أن تقف على حراسة النظام الدستورى، وليس المشاركة فى العمليات السياسية الداخلية".

وأضافت أنه "على الرغم من أن خطر التدخل المباشر فى فنزويلا الآن يبدو أنه قد تقلص، إلا أن خطر الأعمال غير القانونية ضد الحكومة الفنزويلية، بما فى ذلك الأعمال العسكرية، لا يزال قائما".

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