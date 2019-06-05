1.6 مليون استفادوا من 15 مشروعا سعوديا لإفطار الصائمين فى رمضان

أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المستشار بالديوان الملكي، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة نفذت 15 مشروعًا لتقديم السلال الرمضانية ووجبات إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 في 13 دولة مسلمة، بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليونًا و44 ألف دولار أمريكي، استفاد منها مليون و699 ألف شخص، وذلك من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، بحسب "عكاظ".

وأكد أن ذلك يأتى سعيا من حكومة المملكة العربية السعودية بالوقوف مع الأسر المحتاجة في بلدان العالم الإسلامي الشقيقة وسد الاحتياج الغذائي العاجل، فقد وأوضح الربيعة أنه جرى في هذا الإطار توزيع 26,634 سلة رمضانية للأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن استفاد منها 119,152 فردًا، وتوزيع 35 ألف سلة غذائية على 210,000 مستفيد في جمهورية الصومال، فيما وزع المركز 13,725 سلة غذائية ل 62,430 مستفيدًا في جمهورية السودان، و9,733 سلة غذائية قُدمت للمحتاجين في فلسطين استفاد منها 34,040 فردًا، ووزعت 20 ألف سلة غذائية على 120 ألف مستفيد في أفغانستان.

وتابع الربيعة كما وُزعت 29,810 سلال غذائية لفقراء المجتمع المضيف واللاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش استفاد منها 119,240 فردًا، ووزعت 12,400 سلة رمضانية ل 74,400 مستفيد في جمهورية تشاد، فيما جرى تأمين وتوزيع 306,000 وجبات إفطار جافة استفاد منها 306,000 شخص، و16,067 سلة غذائية استفاد منها 96,402 فرد في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وقُدمت 18,250 سلة غذائية في ثلاثة أقاليم باكستانية استفاد منها 91,250 فردًا.

وأفاد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، أن المركز قام بتأمين وتوزيع 32 ألف سلة غذائية في الجمهورية العربية السورية استفاد منها 192,00 فرد، و10,500 سلة غذائية في جمهورية طاجيكستان استفاد منها 105,000 فرد، ووزعت 7,300، سلة رمضانية ل 43,800 شخص في جمهورية ألبانيا، فيما قدم فى الجمهورية اللبنانية 1,050 وجبة استفاد منها 70 فردًا، و27,714 سلة غذائية استفاد منها 125,359 فردًا من الطلاب السوريين في لبنان.

وأضاف الربيعة أن المركز نفذ كذلك مشروع «كساء فرحتكم فرحتنا» لتوزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال اليمنيين في أربع محافظات يمنية هي عدن وحضرموت والمهرة ومأرب، استفاد منه 7,590 طفلاً من أطفال الأسر الفقيرة.

وشدد عبدالله الربيعة على حرص المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساندة المعوزين وتوفير الأمن الغذائي وسد احتياجات المتضررين.