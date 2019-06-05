أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق ،اليوم الأربعاء اعتقال "مؤسس" تنظيم "داعش"الإرهابى فى ناحية "الراشدية " شمالى العاصمة (بغداد).

وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية - إنه خلال عملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة تمكنت قوات مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة الخامسة ، بالتعاون مع الفوج الأول "لواء المشاة ١٩ " من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الخطرين فى ناحية "خان بنى سعد " بمحافظة ديالى.

وأضافت المديرية، أن هذا الارهابى قام بتأسيس تنظيم "داعش" في ناحية "الراشدية " ، وأنه بعد متابعته من قبل رجال الاستخبارات العسكرية ، اضطر للهرب إلى ديالي ، حيث تم تكليفه بقيادة أحد التنظيمات الارهابية فيها، وهو ما دفع رجال الاستخبارات العسكرية الى استدراجه لكمين محكم وإلقاء القبض عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال مؤسس "داعش" فى الراشدية شمالى ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.