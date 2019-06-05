قائد الجيش اللبنانى: القوات المسلحة جاهزة لمواجهة أى خطر يهدد أمن لبنان

أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، أن القوات المسلحة ستبقى فى حالة جاهزية تامة لمواجهة أى خطر يهدد أمن لبنان وسلمه، مهما بلغ حجم التضحيات، مشيرا إلى أن رسالة الجيش هي الشرف والتضحية والوفاء.

جاء ذلك خلال تفقد قائد الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، الوحدات العسكرية المنتشرة في مدينة طرابلس (شمالى البلاد) والتى شهدت هجوماً إرهابياً مسلحاً فى الأول من أمس الاثنين أسفر عن مقتل عنصرين عسكريين بالجيش وعنصرين بجهاز قوى الأمن الداخلى.

وشدد على أن الإرهاب لا دين له، وأن الإرهابى منفذ الاعتداء اعتمد أسلوب "الذئاب المنفردة" فى تنفيذ جريمته، محاولا إحداث فتنة فى مدينة طرابلس.

ولفت قائد الجيش إلى أن جهود وحدات الجيش فى طرابلس أدت إلى حسم الوضع في مواجهة الإرهابي المسلح بأقل أضرار ممكنة، ودونما المساس بالمدنيين، رغم سقوط القتلى العسكريين الأربعة.

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