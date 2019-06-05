صفقة ترامب التجارية "الفريدة" مع بريطانيا تصطدم بمفاجأة

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة التبادل التجاري بين بلاده والمملكة المتحدة بنحو 3 مرات بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك عقده الثلاثاء مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن "المملكة المتحدة تستعد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة مصممة على إبرام اتفاقية مذهلة للتجارة الحرة معها. أعتقد أنه بفضلها سيتضاعف حجم التجارة بنحو مرتين أو حتى ثلاث مرات".

ويرى موقع Expert الروسي أن طموح الرئيس الأمريكي سيصطدم بعقبة غير متوقعة تتمثل بقطاع الرعاية الصحية البريطاني، إذ تصر الولايات المتحدة على أن تفتح بريطانيا هذا القطاع أمام الشركات الأمريكية، لكن المملكة تولي قطاع الصحة لديها اهتماما خاصا، ولا ترغب بالسماح للشركات الأمريكية بدخوله.

وبالطبع لا يمكن توقيع مثل هذه الاتفاقيات الكبيرة دون خلافات وتسويات، وموقف بريطانيا الثابت من عدم السماح للشركات الأجنبية بدخول قطاعها الصحي يعد من أبرز العقبات، حيث تصر لندن على سحب هذه المسألة من المفاوضات، لكن واشنطن تعتقد أن الاتفاقية التجارية يجب أن تشمل الاقتصاد بالكامل، دون أي استثناءات.

وجاءت زيارة ترامب إلى بريطانيا، التي بدأت الاثنين وتستمر لثلاثة أيام، في وقت تعيش فيه بريطانيا اضطرابات سياسية، إذ ستستقيل ماي من منصبها كزعيمة للحزب المحافظ الحاكم الجمعة جراء إخفاقها في تنفيذ "بريكست".