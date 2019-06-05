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سان جيرمان يحدد سعرا خرافيا لبيع نيمار

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حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعرا خرافيا لبيع نجمه البرازيلي ، للأندية الراغبة في شرائه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، فإن سان جيرمان يريد 400 مليون يورو، مقابل بيع نيمار في الصيف.

وتابع الموقع أن رحيل نيمار عن النادي الباريسي هذا الصيف صعب للغاية، بسبب السعر الخيالي الذي يطلبه النادي مقابل التخلي عنه.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان قادما من الإسباني في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

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