سان جيرمان يحدد سعرا خرافيا لبيع نيمار

وحسب موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، فإن سان جيرمان يريد 400 مليون يورو، مقابل بيع نيمار في الصيف.
وتابع الموقع أن رحيل نيمار عن النادي الباريسي هذا الصيف صعب للغاية، بسبب السعر الخيالي الذي يطلبه النادي مقابل التخلي عنه.
وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة الإسباني في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.
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