موسكو تدعو واشنطن للتخلي عن الإجراءات الهادفة لتقسيم الجيش الفنزويلي

وقالت في موجزها الصحفي: "ندعو للتخلي عن الإجراءات الرامية إلى تقسيم القوات المسلحة لفنزويلا. يجب أن تقف مؤسسة الدولة هذه على حراسة النظام الدستوري، وليس المشاركة في العمليات السياسية الداخلية".
وأضافت: "على الرغم من أن خطر التدخل المباشر في فنزويلا الآن يبدو أنه قد انخفض، إلا أن خطر الأعمال غير القانونية ضد حكومة هذا البلد، بما في ذلك الأعمال العسكرية، لا يزال قائما".
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