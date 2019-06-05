رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة: يوجد تهديد بشن حروب في فنزويلا ومنطقة الخليج

أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، سيرغي ليبيديف، أن هناك تهديدا بشن حروب في فنزويلا ومنطقة الخليج.

وقال ليبيديف متحدثا في اجتماع لمجلس وزراء دفاع بلدان رابطة الدول المستقلة، اليوم الأربعاء: " يواجه المجتمع الدولي بأسره اليوم، تحديات وتهديدات عالمية للأمن الدولي، فملايين الأشخاص في أنحاء مختلفة من العالم مهددون بنشوب حرب، الأحداث في سوريا وفنزويلا والوضع في منطقة الخليج، الذي يزداد تصعيدا أمام أعيننا، وإيران، تأكيد واضح على ذلك"​​​.

ووفقا لرئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة فإن "نتيجة للأعمال المدمرة لمراكز القوة المعروفة، يحدث تراكم خطير لإمكانات الصراع في العلاقات الدولية، ويجري التقليل من قيمة الآليات والاتفاقيات المتعلقة بالحد من التسلح، وتجري عسكرة فضاء المعلومات، وتظهر مراكز توتر جديدة".

وأشار ليبيديف، إلى أن اجتماع مجلس وزراء دفاع بلدان رابطة الدول المستقلة يعقد على خلفية وضع دولي "معقد للغاية".

وأكد "أن الأمن الإقليمي والعالمي اليوم ينهار بسبب المحاولات المستمرة من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للسيطرة على العالم المعاصر وتوسيع نطاق نفوذها بأي ثمن".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد لنظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، أن تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية للدولة ذات السيادة فنزويلا، والتهديدات ضد قيادتها يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأشار إلى أن استمرار الخطوات العدوانية محفوف بأخطر النتائج، وأن الشعب الفنزويلي فقط، له الحق في تقرير مصير بلاده.