أول رد فعل سعودي رسمي على تطورات الأحداث في السودان

أفادت وكالة الأنباء السعودية ، اليوم الأربعاء، بأن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في السودان، مؤكدة على أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.

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