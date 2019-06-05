اعتقال القيادي المعارض ياسر عرمان

وقال أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لنداء السودان أسامة سعيد إن قوات من الدعم السريع وجهاز الأمن "تهجمت بالضرب علي أعضاء بالحركة الشعبية في مقر إقامتهم بالخرطوم".
وأكد أن القوات اعتقلت مسؤول العلاقات الخارجية في تحالف نداء السودان عرمان، و"اقتاده إلي مكان غير معلوم".
وحمل نداء السودان المجلس العسكري مسؤولية عرمان، قائلا إنه "سيبلغ الأسرة الدولية والمنظمات الدولية بهذا التعدي السافر".
وكان القيادي السوداني المعارض، عرمان، عاد إلى السودان، في مايو الماضي، بعد 8 سنوات من الغياب، رغم حكم الإعدام الصادر بحقه منذ عام 2014.
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