وذكر الصليب الأحمر - حسبما نقلت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - أن العديد من الأشخاص ما زالوا مفقودين كما أنه تم تسليم الجثث التى عثر عليها إلى الشرطة.
بدوره، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء جوليوس موكونجوزى إن 10 أشخاص ما زالوا فى عداد المفقودين، كما أن مياه الأمطار الغزيرة تسببت في تشريد العديد من المواطنين.
يشار إلى أنه عادة ما يسقط ضحايا في أوغندا كل عام خلال موسم الأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين جراء انهيارات طينية شرق أوغندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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