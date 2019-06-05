مقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين جراء انهيارات طينية شرق أوغندا

أعلن الصليب الأحمر الأوغندى مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء وقوع انهيارات طينية بسبب الأمطار الغزيرة التى أخذت تهطل على مناطق شرق البلاد على مدار الأيام الماضية.

وذكر الصليب الأحمر - حسبما نقلت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - أن العديد من الأشخاص ما زالوا مفقودين كما أنه تم تسليم الجثث التى عثر عليها إلى الشرطة.

بدوره، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء جوليوس موكونجوزى إن 10 أشخاص ما زالوا فى عداد المفقودين، كما أن مياه الأمطار الغزيرة تسببت في تشريد العديد من المواطنين.

يشار إلى أنه عادة ما يسقط ضحايا في أوغندا كل عام خلال موسم الأمطار.