وأفاد بيان للجيش الأفغانى - أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن القوات الأفغانية شنت غارة جوية على أحد أحياء إقليم قندهار؛ مما أسفر عن مقتل اثنين من مُسلحى حركة طالبان وإصابة 3 آخرين، مُضيفًا أن غارة أخرى نفذت على إقليم أوروزجان، أسفر عنها مقتل 3 مُسلحين من طالبان، وإصابة 9 آخرين.
من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها حركة طالبان المُسلحة، على تلك الأنباء حتى الآن.
ويُعتبر إقليما قندهار وأوروزجان من أكثر الأقاليم، التى تنشط فيها عناصر حركة طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات، التى تستهدف من خلالها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 17 من مُسلحى طالبان فى عمليات منفصلة للقوات الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.