الجيش السورى يستهدف خطوط إمداد الإرهابيين بريفى إدلب وحماة

نفذت وحدات من الجيش السورى اليوم الأربعاء رمايات مدفعية بالتوازى مع تنفيذها عمليات على محاور تحرك وخطوط إمداد الإرهابيين بريفى وحماة إدلب، ردا على مواصلة الإرهابيين خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن وحدات من الجيش ردت بضربات صاروخية ومدفعية على اعتداءات إرهابيى "كتائب العزة" و"فتح الشام" جبهة النصرة سابقا مستهدفة مواقع انتشارهم ومحاور تحركهم فى الزقوم وقليدين والزكاة بريف حماة، مما أسفر عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أوكار لهم ومنصات إطلاق صواريخ.

وفى ريف إدلب، استهدفت المدفعية السورية محاور تحرك وخطوط إمداد الإرهابيين في ترملا والنقير ومحيط خان شيخون، وحققت إصابات دقيقة أسفرت عن تدمير معظم تحصينات المجموعات الإرهابية وخطوط إمدادها والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين